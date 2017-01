User:Matt Hartings/Notebook/AU Biomaterials Design Lab/2017/01/05

Objective Test nanoparticle reaction using N-acetylated (or methylated) amino acids. Description Add experimental record here. Include what, how, and why... Data Stock solutions N-acetyl serine Supplier: Carbosynth 22.72 mg (solid was gooey. could be that way or have taken on water. check later) to 10.0 mL water 147.13 g/mol 1.54 mM N-acetyl asparagine Supplier: ChemImpex 5.85 mg to 10.0 mL water 174.16 g/mol 3.35 mM N-acetyl isoleucine Supplier: ChemImpex 5.41 mg to 10.0 mL water 173.22 g/mol 3.12 mM N-methyl D,L aspartic acid hydrate Supplier: ChemImpex 4.81 mg to 10.0 mL water 165.1 g/mol 2.91 mM N-acetyl leucine Supplier: ChemImpex 4.09 mg to 10.0 mL water 173.2 g/mol 2.36 mM N-acetyl methionine Supplier: ChemImpex 2.6 mg to 10.0 mL water 191.29 g/mol 1.36 mM N-acetyl lysine Supplier: ChemImpex 2.86 mg to 10.0 mL water 188.2 g/mol 1.52 mM N-acetyl histidine hydrate Supplier: ChemImpex 3.98 mg to 10.0 mL water 215.2 g/mol 1.85 mM N-acetyl phenylalanine Supplier: ChemImpex 6.56 mg to 10.0 mL water 207.2 g/mol 3.17 mM N-acetyl threonine Supplier: ChemImpex 2.66 mg to 10.0 mL water 161.2 g/mol 1.65 mM N-acetyl proline Supplier: Alfa Aesar 5.29 mg to 10.0 mL water 157.81 g/mol 3.35 mM N-acetyl tryptophan Supplier: ChemImpex 7.74 mg to 10.0 mL water 246.3 g/mol 3.14 mM N-acetyl alanine Supplier: ChemImpex 7.1 mg to 10.0 mL water 131.1 g/mol 5.42 mM N-acetyl cysteine Supplier: ChemImpex 5.3 mg to 10.0 mL water 163.2 g/mol 3.24 mM N-acetyl tyrosine Supplier: ChemImpex 2.12 mg to 10.0 mL water 223.22 g/mol 0.950 mM N-acetyl glutamic acid Supplier: ChemImpex 2.7 mg to 10.0 mL water 189.17 g/mol 1.43 mM N-acetyl valine Supplier: ChemImpex 6.15 mg to 10.0 mL water 159.2 g/mol 3.86 mM N-acetyl arginine dihydrate Supplier: ChemImpex 5.28 mg to 10.0 mL water 252.27 g/mol 2.09 mM N-acetyl glutamine Supplier: ChemImpex 2.88 mg to 10.0 mL water 188.2 g/mol 1.53 mM N-acetyl glycine Supplier: ChemImpex 5.05 mg to 10.0 mL water 117.1 g/mol 4.31 mM AuCl3 13.93 mg to 10.0 mL water 303.3 g/mol 4.59 mM HCl 1 mM Samples (100 uM amino acid, 250 uM gold, pH 4) (Volumes in uL) N-acetyl serine N-acetyl serine: 32.4 AuCl3: 272 HCl: 500 Water: 4195 N-acetyl asparagine N-acetyl asparagine: 148.9 AuCl3: 272 HCl: 500 Water: 4079 N-acetyl isoleucine N-acetyl isoleucine: 160.1 AuCl3: 272 HCl: 500 Water: 4068 N-methyl D,L Aspartic Acid N-methyl D,L Aspartic Acid: 171.6 AuCl3: 272 HCl: 500 Water: 4056 N-acetyl leucine N-acetyl leucine: 211.7 AuCl3: 272 HCl: 500 Water: 4016 N-acetyl methionine N-acetyl methionine: 367.9 AuCl3: 272 HCl: 500 Water: 3860 N-acetyl lysine N-acetyl lysine: 329.0 AuCl3: 272 HCl: 500 Water: 3899 N-acetyl histidine N-acetyl histidine: 270.4 AuCl3: 272 HCl: 500 Water: 3957 N-acetyl phenylalanine N-acetyl phenylalanine: 157.9 AuCl3: 272 HCl: 500 Water: 4070 N-acetyl threonine N-acetyl threonine: 303.0 AuCl3: 272 HCl: 500 Water: 3925 N-acetyl proline N-acetyl proline: 149.2 AuCl3: 272 HCl: 500 Water: 4079 N-acetyl tryptophan N-acetyl tryptophan: 159.1 AuCl3: 272 HCl: 500 Water: 4069 N-acetyl alanine N-acetyl alanine: 92.3 AuCl3: 272 HCl: 500 Water: 4135 N-acetyl cysteine N-acetyl cysteine: 154.0 AuCl3: 272 HCl: 500 Water: 4074 N-acetyl tyrosine N-acetyl tyrosine: 3701 AuCl3: 272 HCl: 500 Water: 3701 N-acetyl glutamic acid N-acetyl glutamic acid: 350.3 AuCl3: 272 HCl: 500 Water: 3877 N-acetyl valine N-acetyl valine: 129.4 AuCl3: 272 HCl: 500 Water: 4098 N-acetyl arginine N-acetyl arginine: 238.9 AuCl3: 272 HCl: 500 Water: 3989 N-acetyl glutamine N-acetyl glutamine: 326.7 AuCl3: 272 HCl: 500 Water: 3901 N-acetyl glycine N-acetyl glycine: 115.9 AuCl3: 272 HCl: 500 Water: 4112

Note: The methionine sample was tinged purple and the tryptophan was clearly purple before the samples went into the oven. All other samples were colorless, save for the yellowish gold color. Notes This area is for any observations or conclusions that you would like to note.

