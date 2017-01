Peyton: Lab Meeting Schedule Spring 2017

Peyton Lab Meetings Fall 2016

Mondays 1:15-2:45pm

LSL 515.



Jan 16 - Data Roundtable (1 page per person, no slides) Jan 30 - Hyuna and Samar Feb 13 - Electronic Lab Notebook Day (Everyone bring your laptop) Feb 20 - Sualy Feb 27 - Elizabeth Mar 20 - Paper Review [Hosseini et al. http://www.nature.com/nature/journal/v540/n7634/full/nature20785.html] (Fig. 1: Alyssa, Fig. 2: Elizabeth, Fig. 3: Sualy, Fig. 4: Allison, Fig. 5: Chris, Any key extended figures: Lauren) Mar 27 - Maria Apr 3 - Yen Apr 10 - Paper Review [Harper et al. http://www.nature.com/nature/journal/v540/n7634/full/nature20609.html] (Fig. 1: Chris, Fig. 2: Maria, Fig. 3: Alyssa, Fig. 4: Aritra, Any key extended figures: Ning) Apr 17 - Protocol Update Day (bring your laptop and updated lab protocols as Word documents) Apr 24 - Aritra May 1 - Allison May 8 - Paper Review [Bhang et al. http://www.nature.com/nm/journal/v21/n5/full/nm.3841.html] (Fig. 1: Alyssa, Fig. 2: Elizabeth, Fig. 3: Ning, Fig. 4: Chris, Fig. 5: Lauren, Fig. 6: Maria) -- -- Shelly Peyton 08:47, 3 January 2017 (EST)