FCCT Biochemistry Lab:Courses:BiomedSeminars

From OpenWetWare

(Difference between revisions)

Current revision

Splošno

V študijskem letu 2016/17 bodo pri prof. Dolinarju v okviru 2. modula (Struktura in funkcija bioloških molekul) pri predmetu Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije na sporedu tri teme: Ekspresijski sistemi (14. februarja 2017), Renaturacija rekombinantnih proteinov (16. februarja) in Izolacija in karakterizacija rekombinantnih proteinov (21. februarja). Predavanja in seminarji se bodo začeli vsakič ob 14:15 in bodo potekala na Kemijskem inštitutu na Hajdrihovi 19. Predavanja se bodo prepletala s seminarji. Glede na število vpisanih študentov bo letos vsak študent v okviru 2. modula pripravil tri seminarje, pri vsakem od učiteljev po enega. Članki, ki so osnova za pripravo seminarjev v delu modula, ki ga pokriva prof. Dolinar, so navedeni spodaj.

Seznam seminarjev

Vsak naj si izbere enega od seminarjev in mi izbiro sporoči po e-pošti na naslov marko.dolinar@fkkt.uni-lj.si. Prednost ima, kdor se prvi javi.

Navodila za pripravo

Seminarji predstavljajo pomemben del modula in jih bomo tako tudi ocenjevali. Samo 50 % ocene modula bodo predstavljali odgovori na izpitna vprašanja, 50 % ocene pa je ocena seminarja. Ta polovica ocene se oblikuje iz 60 % za predstavitev in povzetek ter 40 % za sodelovanje pri razpravah o seminarjih.

Vsak doktorski študent, ki je vpisal 2. modul, mora:

- prebrati vsakega od člankov, ki jih bomo obravnavali na seminarjih, do datuma predstavitve

- pripraviti vprašanja za razpravo

- sodelovati v razpravi



Vsak od referentov mora pripraviti naslednje:

- povzetek seminarja s 1200-1600 besedami - lahko vključuje tudi slike, ni pa nujno (sklicujete se lahko na številke slik v originalnem članku); povzetek oddajte najkasneje na dan predstavitve v elektronski obliki in ga pošljite tudi vsem vpisanim študentom kot pomoč pri pripravi na izpit

- predstavitev v programu PowerPoint v obsegu in na način, ki bo omogočil natančen vpogled v snov, predstavljeno v članku in bo služil kot osnova za razpravo



Predstavitve naj bi bile dolge okrog 30 minut. V tem času boste morali razložiti:

- ozadje/problem, ki ga članek obravnava, pri čemer poskušajte izluščiti ne samo namen dela, pač pa tudi delovno hipotezo

- predhodno opravljeno delo (ali stanje stvari na tem področju)

- konkreten delovni načrt za izvedbo raziskave

- rezultate in metode (metodo smiselno vključite v rezultate)

- kritično mnenje o članku (kaj je bilo dobro zastavljeno, izvedeno, predstavljeno, razloženo... in kaj ne)

- uvod v razpravo



Razprava o vsakem članku naj bi trajala vsaj 20 minut in mora biti poglobljena in argumentirana. Zato je res nujno, da članke berete sproti in temeljito!